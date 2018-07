Pahane Ogier kirus M-Spordi masinat: me ei suutnud mitte kellegagi võidu sõita

M-Spordi piloodid Sebastien Ogier, Teemu Suninen ja Elfyn Evans ei saanud kolme peale Soomest ühtegi katsevõitu. Parimana lõpetas Ogier ralli viiendal kohal, kusjuures sai prantslane selle koha tänu meeskonna korraldustele. Nimelt hilines Suninen meelega ajavõtupunkti, et saada trahvi ja lasta Ogier mööda. Suninen lõpetas ralli kuuendana, Evans oli seitsmes.

«See oli täielik pettumus, et meil terve nädalavahetuse jooksul mitte mingisugust kiirust ei olnud. Tulime siia suurte ootuste ja lootustega, et suudame Toyotaga võidu sõita, aga me lõpetasime hoopis paremusjärjestuse lõpus. Me ei suutnud mitte kellegagi võidu sõita,» rääkis Ogier Autosport.com'ile.

«See ei ole mingi pisikene mure. Eelmisel aastal me kõik kolm sõitjat suutsid Soomes olla tõeliselt kiired. Kuigi ma sõitsin varakult teelt välja, tõestasin ma ka siis oma katseaegadega oma suurepärast kiirust. Auto oli siis tõeliselt kiire,» võrdles pettunud Ogier eelmist hooaega käimasolevaga.

Ogier' sõnul on uue Fiesta põhiline probleem see, et autol puudub pidamine. Prantslase Ford sai enne Soome MM-rallit uuendused aerodünaamika osas ning lisaks sellele lubas meeskond Ogier'l kasutada tavapärase Reigeri vedrustuse asemel Sachsi toodangut.

Nimelt sõitis prantslane Sachsi firma vedrustusega aastal 2014, kui ta Volkswageniga Soome MM-ralli võidu võttis. «Vedrustus ei mänginud siin mingisugust rolli, vahet ei ole millise firma toodanguga ma sõitnud oleks,» jäi Ogier oma otsusele kindlaks.

«Mina arvan, et probleem on siiski meie uues aerodünaamikas, see ei aita meid piisavalt. Kogu meeskond oli nädalavahetuse jooksul aeglane, nii et pole vahet kas tegu on uue või vana aerodünaamikaga. Mul oli vaja tõsiselt võidelda, et auto tee peal hoida. Ma arvan, et me peame pidamise osas midagi ette võtma,» rääkis Ogier.

«Vaadake Toyotat, see näeb nii kergelt juhitav ja stabiilne välja! Toyotadel on selgelt rohkem pidamist igas kurvis. Me teadsime, et Toyota on siin kiire, aga ka Citroen oli sellel nädalavahetusel ootamatult kiire. Me lootsime, et oleme nendele palju lähemal kui reaalsuses tulemus oli. Nüüd pöörame pilgud järgmiste etappide poole ja loodame parimat,» rääkis Ogier lõpetuseks.