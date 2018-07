Harry Kane'i graveeringuga viie naelased rahatähed on väärt 50 000 naela

«Ma vaatasin MMi, nagu paljud teisedki inimesed. Kui selgus, et Kane võidab kuldse saapa, otsustasin midagi selle puhul teha. Siis tekkiski idee, et panna teda viie naelasele rahatähele ja nii ma tööle hakkasingi,» rääkis Short the Mirrorile.

Kuna selliseid rahatähti on tegi Short valmis kuus, siis arvatakse, et ühe viie naelase rahatähe hind on umbes 50 000 naela ehk 56 000 eurot. Kuuest valmistatud rahatähest üks reisis Harry Kane'i enda kätte ning üks Inglismaa jalgpalliliidule. See tähendab, et liikvel on vaid neli täiesti unikaalset rahatähte.

«Esimese rahatähe lasin ringlusesse Meridenis, mis on küllaltki Inglismaa südames. See tähendab seda, et rahatäht võib sealt ükskõik kuhu rännata. Teise rahatähe raiskasin ära Edinburghis ühes kohvikus, kus J.K. Rowling alustas Harry Potteri raamatu kirjutamist,» rääkis Short. Kolmas rahatäht läks väidetavalt kasutusse Walesis Merhyr Tyddfilis ning viimane viie naelane läks ringlusesse kuskil Põhja-Iirimaal.

Nii on paljud inglased asunud jahtima tõeliselt erilisi viie naelaseid rahatähti. Hetkel ei ole teada, et mõni neist juba ametlikult mõne rahatähe küti kätte sattunud oleks.