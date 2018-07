Video: Klopp lustis koos Klavaniga Liverpooli treeningul

Liverpooli ametlikule facebooki lehele postitati video, kus on näha kuidas Jürgen Klopp koos oma mängijatega, kelle hulgas on ka Ragnar Klavan, palli kõksib. Tundub, et sakslase tase ei ole aastatega palju halvemaks läinud ning pallile saab ta igal juhul korralikult pihta.



Liverpooli järgmine sõpruskohtumine leiab aset juba sel reedel, kui kohtutakse Itaalia tippmeeskonna Napoliga.