Ken Torn: unistan jõuda sinna, kus Ott Tänak hetkel on

Küsimusele, mis tunne on olla võitja või Ott Tänak on ikka kõvem mees, vastas Torn: «Minu enda jaoks on väga hea tunne. Eks Ott on hetke vähe teisest klassist mees. Minu unistused küündivad ka sinna, kus tema hetkel on. Teeme rasket tööd ja ehk ühel päeval oleme ka seal,» sõnas ta.