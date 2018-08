Eesti U16 korvpallikoondis murdis koduväljakul Leedu

Täna suudeti Parkoneni sõnul vastaste liidritega hästi hakkama saada ja enda mänguplaanist kinni hoida: «Kindlasti väärtuslik võit aga Läti on järgmine tugev A-divisjoni vastane. Peame homme näitama, et suudame nende võistkondade vastu mängida. Peame mängima paremini kui täna Leedu vastu, eriti just teisel poolajal.»