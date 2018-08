Mads Östberg: loodan, et tänu Soome rallile saab minust taas täiskohaga sõitja

Mads Östberg oli ainuke sõitja Soome kiiretel teedel, kes suutis pakkuda Ott Tänakule konkurentsi. Reedesel päeval startis ta rajale küllaltki tagant, mis tagas puhtama tee ja tänu sellele asus ta mitmel korral ka rallit Tänaku ees juhtima. Võrdsete tingimuste puhul laupäeval ja pühapäeval oli Tänak selgelt kiirem. Östberg ise ei suutnud laupäeval ja pühapäeval pidamist leida, kuid vaatamata sellele sõitis ta välja häid aegu.

«Ma ütleksin, et see on kõige tähtsam asi mis ma elus teinud olen. Ma loodan, et see toob mind tagasi täiskohaga WRC sarja sõitjaks. See on olnud pikk tee ja ma olen teinud meeletult tööd selle nimel, et ühel päeval taas tipus võidelda,» rääkis Östberg Autosport.com'ile.

Aastatel 2014 ja 2015 oli Östberg Citroni meeskonna liige. Nendel hooaegadel sai ta kokkuvõttes vastavalt 5. ja 4. koha. Kokku korjas ta kahe hooajaga seitse poodiumit. Aastaks 2016 liitus ta M-Spordiga, kus norrakas enam kiirust ei leidnud ning hooaja lõpetas ta alles seitsmenda kohaga.

«Ausalt rääkides oli 2016. aasta minu karjääri madalpunkt aga olin juba eelmise aastaga taas rahul. sain aru, kui keeruline on tipus olla ning tänu sellel hakkasin autorallit uut moodi austama. Kodus istudes sain aru, kui palju autoralli minu jaoks tähendab. Kui sul on midagi ning ühel hetkel seda enam pole, teeb see hirmsat moodi haiget. See andis mulle tõuke hakata uuesti tagasi tippu ronima,» rääkis Östberg.

2017. aastal osales ta valitud etappidel erasõitjana täielikult oma rahade eest. Autoga varustas rallisõitjat siiski M-Sport ning lisaks sellele pakkus ka omapoolset hooldust. Enamus rallisi kus Östberg osales toimusid kodumaal. Selle hooaja alguses sai ta võimaluse sõita Citroeni meeskonnas Rootsi ralli ning hiljem kutsuti ta asendama vallandatud Cris Meeke'i kogu järgnevaks hooajaks.

«Mul tekkisid omad võimalused ja ma suutsin need ära kasutada, tunnen enda üle uhkust. Minu jaoks on see tavaline olla tagasi Citroenis, see on minu jaoks nagu kodu,« rääkis Östberg ja lisas: «Kui Argentinas tuli kasutusele uus tagageomeetria, siis ei saanud ma väga vahest aru. Nüüd kui ma Soomes autosse istusin ja uue esigeomeetriaga sõita sain, ütlesin peale esimesi kilomeetreid meeskonnale, et see on parim auto, millega ma Soome rallil osaleda olen saanud.»