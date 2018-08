Soome MM-ralli toob Jyväskyläle tagasi kümneid miljoneid eurosid

«Viime läbi uuringud iga kahe aasta tagant ja mulluste tulemuste põhjal võib öelda, et Jyväskylä teenis ralli MM-etapiga 15 miljonit ning kogu piirkond 20 miljonit eurot,» sõnas Lehmuskallio MTV3-le. «Praegu on raske hinnata, palju eestlaste panus sellesse oli.»

Lehmuskallio hinnangul mõistab Jyväskylä hästi, kui kasulik ralli MM-etapp neile on. «Jutt käib kümnetest miljonitest eurodest ja kui Jyväskyläs pandi hääletusele, kas rallit tuleks korraldada või mitte, siis suur enamus oli ralli korraldamise poolt,» sõnas Lehmuskallio. «Seda vaatamata sellele, et ralli korraldamiseks vajalikud summad on pidevalt tõusnud.»

Nüüd loodavad soomlased endale saada ka vormel-1 etappi, sest valmimas on KymiRing, kuhu juba planeeritud MotoGP võistlused. «Selle mõju kogu piirkonnale oleks suur,» ei varjanud Lehmuskallio. «Inimesed saaksid tööd nii lühi- kui pikaajaliselt. Lisaks sellele oleks see Soome jaoks suursündmuseks, nagu näiteks Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumine. Vormel-1 oleks hea enesereklaam, pealegi on meie võidusõitjad maailmas ühed tuntumad soomlased.»