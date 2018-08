Martin Järveoja: selle ebausu võib nüüd lukku panna

«Suurem emotsioon on nüüdeks ära jahtunud, aga väga hea tunne oli võita. mäletan Markko Märtini võitmise aega, seda kuidas Juhan Parts kohale lendas. Siis tundus see kõik väga kauge maailm. Nüüd oleme me siin, mis on päris lahe,» rääkis Järveoja.

Kui Järveoja käest uuriti, kas see on tema karjääri tähtsaim võit, vastas kaardilugeja: «Esimene võit jääb alati esimeseks, aga sellegi poolest Soomes võita on super, sest võites sai ägeda enesetunde. Nagu öeldakse, see on ikkagi Rallimaailma GP. Kui siia juurde liita veel pärast punktikatset olnud poodium, kus oli palju eestlaseid, siis tuleb tunnistada, et kogu see toetus oli mega lahe. Sellele teised võidud vastu ei saa.»

Reedel startisid Tänak ja Järveoja rajale kolmandana, mis tähendas küllaltki libedaid teeolusid. «Pärast rajaga tutvumist me ise üli optimistlikud ei olnud reede osas, aga kui esimene katse ära oli, sai selgeks, et sellel rallil saame head kohta püüda küll. Pidime lihtsalt laupäevaks hea positsiooni välja sõitma. Lõpuks lõpetasimegi liidritena. Esimene katse oli otsustava tähtsusega, sest sealt saadud enesetunde pealt suutsime terve päeva hästi sõita.»

Kogu ralli vältel suutis eestlastele konkurentsi pakkuda vaid Citroeni sõitja Mads Östberg, kes liitus meeskonnaga alles poole hooaja pealt. «Polnud ilmselt ühtegi inimest, kes oleks enne rallit Östbergi teiseks pakkunud. See oli kõigi jaoks üllatus ja ka norralase enda jaoks. Tegelikult on positiivne, et Citroeni auto on lõpuks konkurentsivõimeline. Nad olid asfaldil ka eelmisel hooajal kiired, aga kruusal olid mingid probleemid. Eks Mads ütles ka ise, et see oli tema elu parim WRC ralli,» rääkis Järveoja

Järveoja usub, et Rally Estonial osalemisest oli küllaltki palju kasu: «Soome teedel oli palju lahtist kruusa peal, sest ilm oli kaua kuiv olnud. Küllaltki sarnased olud Rally Estoniaga, ettevalmistus Eestis tuli kasuks."

Teatavasti oli Järveojal tekkinud huvitav suhe rallil kasutatavate käekelladega. Nimelt olid nad Tänakuga võitnud kõik etapid, kus Järveoja täiesti uusi kellasid kasutab. Sel korral oli lugu aga veidike teisiti: «Ausalt öelda, et ma tellisin kellad ära, aga need ei jõudnud kohale. Selle ebausu võib nüüd lukku panna. Lõpuks on kõik ikkagi endas kinni, siin ei ole ebausuga midagi pistmist,» arvas Järveoja.

Augustis toimub järgmine etapp Saksamaal, mille Tänak ja Järveoja eelimisel hooajal võitsid. «Ma arvan, et see on ralli, kus on paljudel võimalik kõrgel kohal lõpetada. Oleneb ilmast, kui sajab on Neuvillel eelis, aga üldiselt on asfaldil suhteliselt võrdsed olud. See annab võimaluse kõigil ees otsas lõpetada. Ennustama ma ei hakka, aga meie auto peaks seal väga hea olema,» lausus Järveoja.