Zidane asub Mourinho asemel Manchester Unitedit juhendama?

Viimased kuulujutud vihjavad aina enam, et Manchester United soovib Jose Mourinho teenetest loobuda ning tema asemele klubi juhendama palgata prantslane Zidane. Mourinho on mitmel korral meeskonna peatreenerina sattunud marru ning väidetavalt üks sellistest olukordadest šokeeris mängijaid ning meeskonna abijõudu.

Väidetavalt on Mourinhole asendus otsitud juhuks, kui ta sarast käitumist jätkab. 46-aastane Prantslane Zidane on varem andnud teada, et ta on huvitatud juhendamisest Inglismaa kõrgliigas. Nii tekiks Unitedi pakkumisega Zidane'il see võimalus.

Siiski arvatakse, et Mourinho vihahood pole midagi liiga hullu ning tema kaitseks on välja astunud ka klubi mängija Andres Herrera «See on väga keeruline, kui sa pead töötama meeskonnaga, kellest 50% on noored mängijad kes ei pruugi iialgi sinu klubi esindama hakata. Sa ei saa taktikaliselt oma asju katsetada. See on tema jaoks keeruline,» vahendab Goal.com hispaanlase sõnu.