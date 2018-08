Mida arvab Jürgen Klopp ajakirjanikest?

«Sellised olukorrad pole toredad, kuid kui need välja jätta, siis ajakirjandusega rääkimine on osa meie tööst. Nii kaua, kuniks räägime jalgpallist, on kõik korras,» ütles Klopp.

Sakslane on korduvalt öelnud, et tema ajalehti ei loe, kuid aeg-ajalt satub ta telekanali Sky Sportsi peale. «Ma ei loe mitte midagi Inglismaa jalgpalli kohta. Midagi jääb mulle aeg-ajalt ikka silma, kuid vaid juhul, kui pealkiri on süütu. Kui näen pealkirja, mis läheb juba kindlas suunas, siis unustage ära!» andis Klopp mõista, et hoiab end meelega negatiivsest eemale.