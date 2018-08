Citroen läheb Ogier’ allkirja jahile

See aga ei tähenda seda, et suured tehasetiimid mehe allkirja ei jahiks. «Mõtlen järgmise aasta sõitjatenimekirja peale viimasel ajal tihti. Meil on laual mitu varianti ning oleme mitme piloodiga kõnelustes. Vastab tõele, et meie koosseis võib järgmiseks hooajaks muutuda,» sõnas Citroeni pealik Pierre Budar.