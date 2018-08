Ogier’ vihale ajanud küsimus sai lõpuks vastuse

«Me ootasime, et näitame paremat kiirust. Mullu olime Soomes tugevad ning sõitsime kõik kiireid aegu. Tundub, et uus aerodünaamika oli aeglane, eks me peame analüüsima, miks see nii oli,» ütles Ogier.

«Ainus positiivne asi kogu nädalavahetuse peale on fakt, et suutsime Thierry Neuville’ist rohkem punkte teenida. Võtsime kuus punkti tagasi ning see on hea asi. Samas on kahju, et me ei leidnud ralliks vajalikku kiirust,» ütles Ogier.