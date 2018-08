Otsepilt: mida suudavad maailma parimad rulatajad ja BMX-ratturid Simple Summer Sessionil?

Postimehe ülekannete ajakava:

Laupäev, 4. august

12.00 - 14.00 Rula kvalifikatsioon

16.00 - 19.00 BMXi kvalifikatsioon

Pühapäev, 5. august

13.00 - 15.00 Rula finaal

16.00 - 18.00 BMXi finaal

Tegu on esimese suure rahvusvahelise võistlusega, mis Barona pargis aset leiab ning esimest võtab Simple Summer Sessionist ka osa sedavõrd suur ja kirev hulk võistlejaid: kokku 42 BMX-ratturit ja 26 rulatajat 21 riigist. Lisaks Baltimaade ja Euroopa võistlejatele on kaugemalt esindatud USA, Argentina, Costa Rica, Colombia ja Brasiilia sportlased.

Oma oma osalust on kinnitanud maailma tipptrikiratturid Bruno Hoffman (GER), Mark Burnett (USA), Courage Adams (ESP), Reed Stark (USA). Lisaks on platsile minemas terve hulk uusi tõusvaid tähti, keda siinkandis veel võistlemas nähtud ei ole. Eesti BMX ratturitest võistlevad Riias Eesti oma ala tipud: Martti ja Andres Lainevool, Chris Patrick Tilk ning Rene Perzinski.

Samuti saab Simple Summer Session olema üheks olulisemaks rulatajate mõõduvõtmiseks Euroopas sel suvel, tuues kohale tunnustatud rulatajad: võistlemas on Maxim Kruglov (RUS), Adrien Bulard (FRA), Simon Stricker (SUI) jt. Eesti rulatajatest võistlevad meie parimad Aleksandr Tubin, Kristo Õismets ja Romario Siimer.

Teist suve järjest Riiga «kolivad» suvised Simple Sessioni võistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning annavad võimaluse koos lõunanaabritega tähistada ka Läti Vabariigi 100. juubelit. Kui läinud suvel sai võistlusi jälgida Riia Vabaduse sillale võistluse ajaks rajatud 800-ruutmeetrises rulapargis, siis sedapuhku toimuvad võistlused Riia linna oma uhiuuel rajatisel, milleks on aasta eest valminud Barona vaba aja park.

«Barona betoonpark on ehitatud tasemel, mis teeb silmad ette Euroopa parimatele parkidele ning sobib ideaalselt kõrgetasemelisteks võistlusteks,» kiidab Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre.

«Rõõm on näha, et Riia noortele tänavasportlastele on rajatud nii mastaapne ja väljakutseid pakkuv treeningpunkt, eriti pidades silmas Tokyo 2020 olümpiamängude lähenemist, mille programmi BMX ja rulasõit esmakordselt on lisatud.»

«Eelmine aasta tõestas suurepäraselt, et Simple Summer Session on Riia linna jaoks tähtis sündmus – lisaks linnaelanikele saabus publikut ka välismaalt. Simple Summer Session on tõesti hea näide sellest, kuidas kaks Balti riiki saavad teha edukat koostööd ning korraldada ühiselt olulisi sündmusi. Eriti tänavu, mil Eesti ja Läti koos sajandat juubelit tähistavad,» sõnas Vita Jermoloviča, Riia linna turismiarenduse osakonna juht.

EV100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv rõõmustab iseäranis kohaliku publiku suure kaasaelamise üle Simple Summer Sessionile kui Eesti juubeliaasta välisprogrammi ühele lipulaevale Lätis.