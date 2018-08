Inglismaa plaanib jalgpalli tagasi koju tuua

Inglismaa jalgpalliliidu juhi Greg Clarke’i sõnul alustas juhatus tööd selle nimel, et välja selgitada, kas Inglismaa kandidatuur MMi korraldajaks oleks teostatav. «Teeme kogu tuleva hooaja vältel tööd, aga see otsus ei sünni enne 2019. aastat,» ütles Clarke.

Tõenäoliselt kandideerib 2030. aasta MMi korraldusele ka kolm Lõuna-Ameerika riiki, kelleks on Argentina, Uruguay ja Paraguay. Ühiskandidatuuri suurim trump on Uruguay, sest just seal peeti 1930. aastal esimesed maailmameistrivõistlused.