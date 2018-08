Kontaveit lõpetab Montreali tenniseturniiriga puhkuse

Montrealis toimuv tenniseturniir on paljudele tippudele üheks osaks ettevalmistusel hooaja viimaseks suure slämmi turniiriks ehk USA lahtisteks.

Turniiri valitsev tšempion on Elina Svitolina, kes alistas eelmisel aastal finaalis Caroline Wozniacki. Rogers Cupi näol on tegemis Premier 5 taseme turniiriga, mille auhinnafond on 2 820 000 dollarit.