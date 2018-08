Häkkinen võrdles Vettelit Schumacheriga

«Sebastiani sõidustiil on unikaalne, kuid sellel on sarnasusi ka Michaeli omaga. Ta pidurdas alati samas kohas, sõitis sama sõidujoonega ning kiirendas väga tundlikult, ta kontrollis kõike,» ütles Häkkinen.

«Tal on väga puhas ja agressiivne sõidustiil. Ta kontrollib autot isegi üle äärekivide sõites. Lewis (Hamilton) proovib aga sõita rohkem ekstreemsemalt. Ta sõidab samuti kontrollitult, kuid püüab autost viimase välja võtta ning riskib palju rohkem,» jätkas Häkkinen.

Häkkineni hinnangul pole vormel 1 niivõrd põnev olnud juba aastaid. «Ferrari on heal positsioonil, et tiitlit võita. Seda loomulikult juhul, kui midagi ootamatut ei juhtu. Nii põnev pole sarjas ammu olnud. Rosberg vs Hamilton oli samuti põnev, aga paljusid peletas ühe meeskonna sisene duell minema,» lausus soomlane.