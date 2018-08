Latvala vaatab tulevikku: õige tunne ja kiirus Soome rallil oli oluline

33-aastase Latvala käimasolev hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Ta on langenud Toyota pingerivis kolmandaks sõitjaks – seda tõestab maailmameistrivõistluste üldseis, kus Latvala paikneb 55 punktiga alles seitsmendal kohal. Tema meeskonnakaaslased Ott Tänak (107 punkti) ja Esapekka Lappi (70) hoiavad vastavalt kolmandat ja neljandat kohta.

«Ma oleksin võinud ralli juba alguses üles ärgata. Tegin seda laupäeva pärastlõunal, aga lõpuks oli kõige olulisem see, et sain tagasi selle õige tunde ja kiiruse. Tulevikku silmas pidades on see oluline,» selgitas Latvala.