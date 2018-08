Kanter enne viimast tiitlivõistlust: kolmandast kuuenda kohani on kaardid lahtised

«Lähen Berliini hea tundega ja seda viimast võistlust kindlasti nautima. Seal on kindlasti väga nauditav võistelda,» sõnas Kanter, kes hoiab Euroopa edetabelis tulemusega 64.46 17. kohta. «Muidugi oleks sealt tore võimalikult kõrge kohaga koju tulla. Selge see, et nende noorte ja kangete meestega on keeruline rinda pista, aga ma arvan, et praeguse seisuga on kolmandast kuni kuuenda kohani kaardid suhteliselt lahtised. Eks selles heitluses üritaksin kaasa mängida.»