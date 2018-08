Pilk laskesuusapaari argiellu: treening leitsakus ja kosutav suplus

Oja kinnitas, et kuna treeningud Kesk-Euroopas olid tugevad, saab ta sel nädalal veidi rahulikumalt võtta.

«Mul on hea meel, et sel nädalal nii palju treenima ei pea, sest see on tõsiselt raske,» rääkis Otepääle 33-kraadisesse leitsakusse jõudnud neiu. «Higistad palju, pead palju ka jooma ning tunned kuidagi raskust. Siin on ka väga niiske, mis tähendab, et kuumust on tunda.»

Oja ei salga, et hommikusöögi tegi tema. «Ärkasin varakult ning tegin süüa: esmalt kohv ja tee. Küsisin oma poiss-sõbralt, Kalev Ermitsalt, mida tema soovib. Ta tahab alati pannkooke, nii et tegin neid moosiga. Enne trenni minekut vaatasin veidi televiisorit.»

Hot weather continues all over Europe, but @ReginaOja has a couple of ways to cool off, a cold milkshake and a lake swim. https://t.co/I5P6Y3Xx8N — IBU World Cup (@IBU_WC) August 3, 2018

Et lõõskava päikese käest hoiduda, läks Oja pärast hommikusööki ka treeningule. Harjutas laskmist ja jooksis staadionil. «Siin on troopika, see on pöörane! Ruhpoldingus oli ka eelmisel nädalal soe, aga mägede vahel olles polnud see põrmugi sarnane sellega, mis Eestis on,» sõnas ta.

Treening lõppes juba 12 paiku. «Laskmine oli ilmselt trenni kõige parem osa: mul on uus kaba, millega peab veel ära harjuma, aga väikeste muudatuste järel tunnen, et arenen!»

Miks nii palju roosat?

22-aastase Oja riietusse kuulub hästi palju roosat. Treeningul olid tal siiski jalas mustad püksid. «Sest roosa on õige värv! Minu sõbrad teevad tihti nalja, et kannan alati midagi roosat. Vastan: «Ei…» Ja siis vaatan, et tõepoolest, mul on alati midagi roosat seljas.»

Ka pärast treeningut ja väikest jõudehetke otsustas Oja midagi naiselikku teha ning maniküüri minna. «Lasin oma küüsi värvida – muidugi roosaks!» rääkis ta.

Septembrist on Oja aga taas õppur. «Pidin valima aineid, mida võtta. See on päris keeruline, sest ma pole nii tihti Eestis ning üritan kõik oma loengud ja muud asjatoimetused ühele päevale panna. Pooled minu loengud on Skandinaavia keelte erialal ning pooled kommunikatsiooni õppekavast. See on veidi keeruline, aga eelmisel aastal sain päris hästi hakkama.»

Kuidas päev aga lõppes? Oja ja Ermits valmistasid koos õhtusööki (pada nuudlite, köögiviljade ja krevettidega ning joogiks jäätisekokteil) ning läksid ujuma.

Kalev Ermits ja Regina Oja nautisid õhtut ujudes FOTO: www.biathlonworld.com