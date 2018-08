Video: Räim tunnistas lõpuheitluses kolme ratturi paremust

«Kahjuks olid kolm meest täna minust kiiremad. Võimalik, et natukene kergem käik oleks mind abistanud, kuid kahtlen, kas see oleks võidu taganud. Ühesõnaga, täna jäi asi puhtalt minu taha. Meeskonnakaaslastele pole midagi ette heita. Nende poolt väga eeskujulik töö! Homsel eraldistardil on eesmärk kergemalt võtta ja ajalimiidis lõpetada ning siis pühapäeval tuurile ilus punkt panna,» võttis Räim etapi kokku.