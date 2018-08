EUROSAF Match Racing Open European Championship finaalsõidud

Neljapäevast laupäevani toimuvad Haven Kakumäe sadamas eelringid ehk round robin. Match race'i formaat näeb ette, et kõigepealt purjetatakse eelringid, kus meeskonnad on jagatud kahte gruppi edetabeli asetuse järgi ja kõik sõidavad kõigiga ühe match'i oma grupis. Hetkel on võistlustulle jäänud neli paremat meeskonda, kes sõidavad poolfinaalis. Finaalid sõidetakse kolme võiduni kahe parima meeskonna vahel.