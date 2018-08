Jalgpalli otsepilt: Tartu Tammeka võõrustab Lõuna-Eesti lahingus Viljandi Tulevikku

Enne mängu:

Tartu on olnud pärast liigapausi suurepärases hoos. Pärnust tuldi tagasi vaid viigipunktiga, kuid järjepanu on alistatud Narva Trans ja viimati suurüllatusean ka Levadia. Tabelis on Tammeka 29 punktiga viies, ent edu reedel Floralt viigipunkti välja võidelnud Paide Linnameeskonna ees on vaid kaks punkti.

Viljandi on tabelis 14 punktiga eelviimasel ehk üheksandal kohal, sama punktisummaga on kaheksas Kuressaare. Duo edu tabeli punase laterna Pärnu ees on viiepunktiline. Viljandi on püsinud kaotuseta kaks kohtumist, kui pärast kaotust Florale on viigistatud nii Tallinna Kalevi kui ka Pärnu Vaprusega.