Nelja kuu eest kaheksatunnise põlveoperatsiooni läbinud noormees finišeerus Ironmanil

Põlv võistluse ajal Kuke sõnul haiget ei teinud. Ta rääkis, et põlvevigastuse puhul tuleb liikuvuse taastamiseks ise vaeva näha. «Aegamisi paraneb trauma ise ka, aga tüsistuste leevendamisega tuleb endal vaeva näha,» ütles Kukk.

Kukk meenutas, kuidas haiglas olles ta ambitsioonikuse üle sõbralikult naljatati. «Tartu Ülikooli kliinikumis levis suur nali, et meil on siin üks üks Raudkukk katkise põlvega, kes kavatseb Ironmanile minna,» rääkis ta. Kuke sõnul poldud haiglas niivõrd katkist põlve aastaid nähtud. Seda ilmestab ka asjaolu, et operatsioonilaual lamas noormees kella üheksast hommikul kella viieni õhtul.