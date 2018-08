PM Berliinis. Homme startiv Jagor pole paar nädalat tõkkeid jooksnudki

Mure peitub vasakus jalas ning oli veel poolteist nädalat tagasi väga tõsine.

«Pärast kahenädalast sileda jooksu tsüklit oli plaanis enne Eesti meistrivõistlusi vähemalt paar tõkkestarditrenni ka teha, et Rasmus Mägiga korralikult joosta. Esimeses trenni ajal aga juhtus nii, et vasakut jalga jõuliselt maha pannes kippus see alt läbi vajuma,» selgitab ta juhtunut.

«Selle lihase ja Achilleuse kõõluse üleminekukohal on väike põletik, mis muidu muret ei tekita, ent kui jooksu ajal hakkad sammu venitama, siis tekib pidurdusmoment.»

«Võtsime siis rahulikult. Tegime muid laktaati tõstvaid alternatiive ning natuke jõudu ja hüppeid. Sel nädalal on selja taga kaks kiiremat jooksutrenni murul, üleeile sai ka nelikutes täiega joosta. Ent üle tõkete pole tõesti jooksnud – eeljooks on mingil määral põnev!»

Siiski läheb Jagor oma eeljooksus nn täiega panema, sest tagasi hoida pole mõtet. Oma eeljooksus on ta aegade põhjal kolmas mees, otse pääseb edasi iga jooksu kaks paremat.

FOTO: European Athletics

«Seda ohtu pole, et ma peaks kartma, et Achilleus plaksuga pooleks lööb. Mind see verest välja ei löö. Olen selline tõkkejooksja, kelle jaoks on tähtis, et kiirus oleks olemas. Tõkete ületamine on mul veres, nende ületamine pole mingi küsimus.

Sellist asja nagu kehv tõkketehnika mul ei eksisteeri. Isegi kui peaks juhtuma, et jalg hakkab muret tegema, siis on seis 50:50. Ma võin hakata ka rohkem samme ka tegema, et see jooks kiiresti lõpetada,» räägib ta.