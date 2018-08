Manchester City peatreener Guardiola: Agüero on eriline mängija

«Ta oli tegelikult valmis mängima juba eelmisel hooajal. Nüüd ta on saanud veel aasta areneda ja ta on veelgi küpsemaks saanud. Ta treenis koos meie esindusvõistkonnaga juba eelmisel aastal. Juba siis suutis ta kõigiga võrdselt võidelda,» vahendab BBC meeskonna peatreeneri Pep Guardiola sõnu.

Agüerost sai aga esimene mängija, kes on Manchester City eest löönud 200 väravat. «Agüero on eriline mängija. Nüüd, kui tema põlv on korras, on ta saavutanud väga hea vormi, lisaks hea tuju ja mis kõige tähtsam, ta lööb väravaid ning suudab ohtlikke olukordi luua,» rääkis Guardiola.