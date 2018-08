Kohtunikud otsustasid EMil maailmarekordi ujunud briti võiduaega muuta

See tähendab, et Peaty võiduajaks määrati nüüd 57.10, mis tähendab, et uus maailmarekord siiski sündis, lihtsalt mitte nii võimsa tulemusega. "Pärast pikka uurimist selgus, et võistlustel oli valesti seadistatud stardimehhanism, mis tekitas olukorra, kus kõik mõõdetud ajad olid tegelikult 0,1 sekundi võrra nihkes," andis Euroopa ujumisliit teada.