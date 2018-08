Eesti võrkpallikoondist segab EM-valikturniiri ettevalmistusel üllatav tegur

Pärast pikemat suvepuhkus on meeskond taas koos ning ettevalmistusena on hetkel koondisel käsil kahenädalane treeningtsükkel. Koondise peatreeneri eesmärgiks on saada ühtne ülevaade kõikidest mängijatest ning arendada nende üldfüüsilist vastupidavust.

Huvitaval kombel on treeningperioodi segamas üks üllatav tegur. «Pean tunnistama, et ettevalmistus selle ühikese perioodi sees oli tavalisest keerulisem, eeskätt just valitseva palavuse tõttu, selline harjumatu olukord sundis meid töötama tavalisest veidi ettevaatlikumalt,» rääkis Cretu Volley.ee-le antud intervjuus.

«Treeningtsükli peamine fookus on üldfüüsilisel ettevalmistusel. Seepärast olid ka need kontrollmängud suhteliselt rabedad ega peegelda meeste tegelikke võimeid palliplatsil. mängida said kolme päeva jooksul kõik mehed, mis tähendab, et meil oli tihti väljakul harjumuspärasest erinev koosseis,» rääkis Cretu.

Peatreener oli üldjoontes kõikide mängijatega rahul, noormängijad Stefan Kaibald, Albert Hurt ja Silver Maar said kõik hästi hakkama. Lisaks meeldis Cretule see, kuidas Renee Teppan ja Oliver Venno said mänguaja jagamisega hakkama. Cretu sõnul on just nende kahe mehe valmisolek ülimalt tähtis.

Üldiselt oli Cretu kõikide meestega rahul, kuid enim üllatas teda Andrus Raadik: «Tunnistan ausalt, et ei oodanud, et ta on nii heas füüsilises formis peale teistest pikemat puhkepausi. Teise treeningnädala lõpuks oli ta juba peaaegu samasuguses konditsioonis nagu ülejäänud mängijad.»

Sellest nädalast on meeskonnal plaanis muuta treeningkava ning pühendada enam aega pallitrennidele. Lisaks valmistutakse kontrollkohtumisteks Soomega, mis peetakse 10.-12. augustini Tallinnas. Soome vastu mängima minnes peaksid Cretu sõnul koondise mängijad juba täielikult EM valikturniiriks valmis.