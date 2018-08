Aleksandr Tubin tuli parima eestlasena Simple Summer Sessionil seitsmendaks

«Eesti Vabariik 100 välismaal toimuvate ürituste reas on Simple Summer Session 2018 eriline, kuna tegemist on juba teise suvega, mil Riia publikule sellist vaatemängu pakuti. Seegi kord oli meeleolu igati sünnipäevasuve vääriline ning loodan, et nädalavahetusel tribüünid täitnud publik leiab tee ka talvisele spordipeole Simple Session 2019 Tallinas,» sõnas EV100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv.