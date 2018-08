Käidi koduklubi plaanib enda ridadesse meelitada Arsenali kaitsjat

Väidetavalt on Fulham ja Arsenal jõudnud omavahel tingimustes kokkuleppele, kuid Fulham ei ole veel Chambersi endaga täielikku kokkulepet saavutanud. Esialgselt peaks Chambers minema Fulhamisse terveks hooajaks laenule.

23-aastane kaitsja sõlmis eelmisel kuul uue nelja aasta pikkuse lepingu, kuid meeskond soovib, et Chambers saaks regulaarset mänguaega, mida Arsenalis talle ei võimaldata. Ka eelmisel hooajal sai Chambers Arsenali eest platsile vaid 12 korda, kuid sel hooajal on lisaks kooseisus juures ka Sokratis Papastathopoulos ja Stephan Lichtsteiner, kelle Arsenal sel suvel soetanud on.