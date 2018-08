PM Berliinis. Kuidas põrgukuumus Eesti koondislasi mõjutab?

«Siin enam jalgratast leiutama ei hakka, kõik on ette teada, kõik oskavad ilma vaadata. Kõik teavad, mis mütsid neil on, kust jääd saab, kui palju nad soojendust teevad. Kõik on teada, oma peaga peab mõtlema,» räägib Jamnes.