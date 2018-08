PM Berliinis. Rasmus Mägi: olen saavutanud seisu, mis mulle endale rahulolu pakub

«Liiga palju paralleele ma erinevate tiitlivõistlustega ei otsi, need on ikka erinevad. Tähtis on keskenduda ikkagi tänasele,» kinnitas Mägi, et möödunud tiitlivõistlustele ta ei mõtle. «Mul on hea meel, et oleme saavutanud sellise seisu ja konditsiooni, mis mulle endale rahulolu pakub. Nüüd tuleb teha üks korralik võistlus,» lisas ta.

Eesti meistrivõistlustel jooksis Mägi hooaja tippmargi 48,91, millega tõusis Euroopas neljandaks. Pärast Eesti meistrivõistlusi keskendus Mägi eelkõige tunnetusliku poole saavutamisele. «EMi-eelne aeg läks üsna sujuvalt ja kiiresti, ühtegi sellist väga tugevat pingutust ma enam ei teinud. Sisetunne ütleb, et vormi ajastamine on klappinud.»

Mägi ei pelga ka kuuma ilma. Vastupidi, soojusest rääkimine toob ta näole naeratuse. «Väga meeldib! Kindlasti on see lihtsam kui joosta vihmas ja külmas. Ma loodan, et kui ilm on soe, tekitab see ka soodsad tuuleolud. Ma olengi sellise kliimaga harjunud ning lootsin, et selline ilm tuleb.»

EMi eel on 400 meetri tõkkejooksu suursoosik maailmameister Karsten Warholm (47,65). Kas keegi suudab norralase alistada?