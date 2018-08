Taanis kaheksanda koha saanud Räim: keegi oleks nagu kummidele liimi pannud

«Viimase etapi märksõna oli küljetuul,» kommenteeris Räim oma esimest võistlust pärast Eesti meistriks tulemist. «Sain 18 ratturiga eest ära ja olin heal positsioonil, aga tunne oli selline, nagu oleks keegi kummidele liimi pannud ning ratas ei veerenud üldse. 120 km pealt saadi meid kätte ja kui jõudsime lõpuringidele, siis selleks ajaks olin palju energiat kulutanud ning kindel, et lõpu jaoks energiat enam pole. Võttes arvesse terve sõidu olnud kehva tunnet, pole kaheksas koht väga halb. Loomulikult jäi kripeldama, et oleks võinud eespoolt spurti alustada, sest tundus, et liikusin päris nobedalt.»