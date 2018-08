Petros Kyprianou: Eestil on liiga head kümnevõistlejad

Maicel Uibo on EMi eel Eesti üks peamisi medalisoosikuid. Tihti süüdistatakse, et sportlasele pannakse pinged peale, kuid ka Maicel ise on väga enesekindel. Kas see on õigustatud? Kas medal on reaalne?

Kui Maicel Birminghami sise-MMil pronksmedali võitis, oligi kõik reaalne. Enam polnud potentsiaalist või unistustest juttu, vaid unelm saigi tõeliseks. Ta pidi selle nimel siiski väga palju töötama. Götzise 8514 punkti ei tulnud õhust, vaid see oli viimaste aastate valu ja vaeva tulemus. Fakt, et tal on see sise-MMi medal taskus ning veel võimsa punktisummaga, aitab teda igati. Kuigi tal oli väike vigastus, on ta sellest üle saanud ning loodan, et see teda ei sega. Samuti loodan, et ta on sama heas hoos kui Birminghamis. Sest ausalt, ta oli seal oma elu parimas vormis! Ja veel arvestades seda, et ta suutis ületada suure mõõna … Minul on igatahes usku ja ütlen, et medalivõimalused on väga suured.