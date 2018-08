Otseblogi: kümnevõistlejad alustavad Berliinis medalijahti, eestlasedki kõrges mängus

Ajakava:

teisipäev, 7. august

10.30 - 100 m

11.25 - kaugushüpe

12.50 - kuulitõuge

19.30 - kõrgushüpe

22.00 - 400 m

kolmapäev, 8. august

10.35 - 110 m tõkkejooks

11.20/12.40 - kettaheide

13.15/14.15 - teivashüpe

18.50/20.00 - odavise

22.35 - 1500 m

Enne võistlust:

Uibo rekordiseeria (8514): 11,04; 7.57; 14.78; 2.12; 50,32; 14,66; 46.58; 5.30; 61.75; 4:27,54.

Saluri rekordiseeria (8137): 10,50; 7.70; 14.41; 1.83; 48,14; 15,25; 42.95; 4.81; 56.91; 4.24,49

Tilga rekordiseeria (8101): 11,04; 7.33; 15.32; 2.09; 49,82; 15,25; 40.72; 4.70; 69.25; 4:46,34.

Mais Götzises kogutud 8514 punktiga Euroopa hooaja edetabelit juhtiv Maicel Uibo on mõistagi medalisoosik, ent üle ega ümber ei saa viimaste aastate valitsejast Kevin Mayerist. Kuigi Rio olümpiahõbe on tänavu võistelnud vaid üksikaladel, annavad need lootust, et 9000 punkti saab ületatud. Mees ise on aga konkreetne: enne EM-kuld, alles siis võib mõelda vägevale punktisummale.

Kui Eestis täitis EM-normi viis kümnevõistlejat, siis sakslastel oli konkurents veelgi tihedam. Enim tasub eestlaste endi sõnul jälgida 32-aastast Abelet ja 20-aastast Niklas Kauli. Just Kaul oli see, kes mullu juunioride EMil Johannes Ermi ja Karel Tilga ees medali võttis. «Ta on müstiline kuju: kiirus on praktiliselt olematu (100 meetrit jookseb 11,20 – toim), aga teeb ometi kõiki kiirusalasid väga hästi. Tänu tehnikale oskab ta väga hästi ka oma potentsiaali realiseerida.»

Uibo puhul mängib rolli tervis. Ta ise kinnitab, et muret teinud kannavigastus on taandunud ning ta saab endast maksimumi välja panna. Õnnestumise korral võiks loota Mayeri järel hõbemedalit, ent ta ise end tagasi ei hoia: «Punktisummast me ei räägi, ent teen mida iganes, et kõige kõrgem ja parem medal saada!»

Sarnaselt Uibole Petros Kyprianou käe all treeniv Karl Robert Saluri (8137) on võistlema asujate seas esikümne piirimail. Peagi Georgia ülikooli õppima siirduv ning ameeriklase treeningugrupiga liituv Karel Tilga (8101) on samuti esitosina kandidaat.

Medalisoosikute ja eestlaste isiklikud rekordid:

Kevin Mayer (Prantsusmaa) 8834 punkti

(Prantsusmaa) 8834 punkti Arthur Abele (Saksamaa) 8605 p

(Saksamaa) 8605 p Ilja Škurenjov (Venemaa) 8601 p

(Venemaa) 8601 p Eelco Sintnicolaas (Holland) 8539 p

(Holland) 8539 p Maicel Uibo (Eesti) 8514 p

(Eesti) 8514 p Tim Duckworth (Suurbritannia) 8336 p

(Suurbritannia) 8336 p Pieter Braun (Holland) 8342 p

(Holland) 8342 p Mathias Brugger (Saksamaa) 8304 p

(Saksamaa) 8304 p Martin Roe (Norra) 8228 p

(Norra) 8228 p Niklas Kaul (Saksamaa) 8205 p

(Saksamaa) 8205 p Karl Robert Saluri (Eesti) 8137 p

(Eesti) 8137 p Karel Tilga (Eesti) 8101 p

Kui kõik kolm eestlast ja enamik teisi eeltoodud mehi on isikliku tipptulemuse püstitanud tänavu, siis näiteks Škurenjovi ja Sintnicolaasi isiklik rekord pärineb mullusest. Mayer ja Abele kogusid isiklikku rekordit märkiva punktisumma aga tunamullusel hooajal.

Euroopa tänavused kümme paremat tulemust: