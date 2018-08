Täna Berliini EMil: kas Kanter ja Kupper jõuavad lõppvõistlusele, mida suudab Mägi?

teisipäev, 7. august

Eesti koondislaste ajakava

10.30 kümnevõistluse 100 m jooks - Maicel Uibo, Karl Robert Saluri ja Karel Tilga

10.40 meeste kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp - Martin Kupper

11.25 kümnevõistluse kaugushüpe - Uibo, Saluri, Tilga

11.35 meeste 400 m eeljooks - Tony Nõu

12.10 meeste kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp - Gerd Kanter

12.40 meeste 3000 m takistusjooks - Kaur Kivistik

12.50 kümnevõistluse kuulitõuge - Uibo, Saluri, Tilga

19.30 kümnevõistluse kõrgushüpe - Uibo, Saluri, Tilga

20.45 meeste 400 m tõkkejooks - Rasmus Mägi ja Jaak-Heinrich Jagor

22.00 kümnevõistluse 400 m jooks - Uibo, Saluri, Tilga

Enne võistlust:

«Kuna tegemist on hommikuse kvalifikatsiooniga, siis edasi võiks viia 62.40. See oleks selline tulemus, mis lõppvõistlusele koha annaks. Ma loodan, et Martiniga oleme mõlemad võimelised seda tegema. Keskendume ikkagi lõppvõistlusele, sisimas loodan hooaja tippmarki,» arutles Kanter päev enne eelvõistlust.

Kanter alustab võistlust täna kell 13.10 B-grupis, mil ilmateade ennustab olümpiastaadionile suisa 37 soojakraadi. Kanteriga koos heidavad B-grupis soosikutest Andrius Gudžius, Robert Urbanek ja Christoph Harting.

«Selge see, et suurtel meestel kuumuses lihtne pole. See pole meie kellegi jaoks loomulik keskkond. Tuleb olla võimalikult ökonoomne, mitte väga palju rabeleda. Esimestes voorudes on meestel kindlasti rohkem energiat,» lisas eestlane.

Mägi jooksis Eesti meistrivõistlustel hooaja tippmargi 48,91, millega tõusis Euroopas neljandaks. Pärast Eesti meistrivõistlusi keskendus Mägi eelkõige tunnetusliku poole saavutamisele. «EMi-eelne aeg läks üsna sujuvalt ja kiiresti, ühtegi sellist väga tugevat pingutust ma enam ei teinud. Sisetunne ütleb, et vormi ajastamine on klappinud,» lausus ta eile.