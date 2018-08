Video: rallisõitja Andreas Mikkelsen läbis Norras ekstreemse triatloni

Pärast ülikarmi katsumust oli Mikkelsen omadega täiesti läbi: «Ma ei ole mitte kunagi nii läbi olnud. See on suurepärane, et ma lõpus olen! See oli tõeliselt vinge katsumus, mida läbi teha. Viimane osa mäest üles tulla oli ebareaalselt raske. Me peame need hullumeelsed kasumused Andersiga lõpetama!»