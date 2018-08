Pildid: Üheksakordne autoralli maailmaeister Loeb testib taas Citroeni

Loeb saab testil katsetada Citroeni uuendusi, mis auto juures pärast Korsika rallit muutunud on. Lisaks sellele saab ta juba hakata Kataloonia ralliks endale seadistust paika sättima. Lisaks Loebile on sel nädalal Citroeni rooli istumas ka Craig Breen, kellele see on ettevalmistuseks Saksamaa ralliks.