Mäkinen rõhutas: Tänaku võit oli erakordselt tähtis

«Meie seniseks suurimaks kordaminekuks on olnud võit Soome rallil,» lausus soomlane Toyota Facebooki konto vahendusel. «Ma loodan, et kogu võistkond mõistab selle tähendust ja oskab seda nautida.»

Neljakordne ralli maailmameister Mäkinen on praeguse sõitjate valikuga rahul. «Alati on keeruline leida tiimi jaoks parimat sõitjat, kuid olen praeguse kolmikuga rahul,» kiitis Mäkinen Tänakut, Latvalat ja Esapekka Lappit.

Mäkineni sõnul tahab Toyota jõuda absoluutsesse tippu. «Meie eesmärgiks on võita kõik mis võimalik,» ütles ta. «Võitmine on mu loomuses, ma vihkan kaotamist. Oleme olnud edukad, sest kõik teavad, mida tegema peavad. Meie filosoofiaks on see, et alati on läbielatud kogemustest midagi õppida.»