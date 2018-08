Kanteri abiline Tustit: ma arvan, et Gerd teeb Tokyo ka veel kaasa

«Võib ju tulla ja rääkida, et ega me medalit ei taha, aga lõpuks ikka lähed kurvana minema, kui näed, et medal on 70-80 sentimeetri kaugusel. No ei ole väga õnnelik,» rääkis Tustit ERR-ile.

«Esimesed paar katset olid pingelisemad, Oleks Gerd alustanud nagu eelvõistlusel, kus ta tegi hästi rahulikult ja enesekindlalt esimese katse, ilmselt oleks andnud midagi juurde saada. Kas see oleks olnud 65.10 või 15 või 20, mis oleks medali andnud,»

«Kindlasti oli natuke varu ja võib-olla see läks esimesse kahte-kolme heitesse. Aga üldiselt Gerdi tase on täna 64-65 vahel. Ta võistles hästi ja tegi kõik hästi ära, aga see ei leevanda ju pettumust,» rääkis Tustit.