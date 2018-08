Red Bulli pealik Horner: Ricciardo lahkus, kuna kartis jääda Verstappeni varju

Ricciardo šokeeris kogu vormel 1 maailma, kui tuli eelmisel nädalal välja avaldusega, kus andis teada oma lahkumisest Red Bulli meeskonnast. Austraallane hakkab uuel hooajal esindama Renault' värve. Põhjuseks oli väidetavalt lihtsalt see, et Ricciardo tundis, et vajab vaheldust pärast pikki aastaid ühes võistkonnas.

«Ma ei saa midagi teha, aga mulle tundub, et sellise otsuse taga on ka fakt, et Ricciardo soovib olla meeskonna esisõtja. Võitlus Verstappeniga on tõeliselt pingeline, ta teab et Max on alles noor ja alles areneb ja saab järjest paremaks ja paremaks. Ma arvan, et Daniel lihtsalt otsustas selle põhjal minna kuskile mujale,» rääkis Horner F1-sarja kodulehel.

Horner ise väidab, et mõlemad mehed oleksid ka tuleval hooajal kandnud võrtseid rolle nagu hetkelgi, aga Verstappeni muutumine aina paremaks sõitjaks võis saadagi Ricciardo jaoks nii suureks hirmuks, et ta otsustas kindlamat teed minna ja lahkuda.

«Daniel näeb, kuidas Maxi kiirus kasvab ja kasvab. Ta näeb kuidas Max saab sõitjana aina tugevamaks. Ma usun, et tema jaoks oleks lihtsalt liiga keeruline leppida abistava rolliga meeskonnas. Võib-olla ihkab ta veidi rohkem kiituseid, aga neid ei ole meie meeskonnas küll Maxiga kuidagi viisi erinevalt koheldud,» rääkis Horner.

«Neil oleks ka tuleval hooajal olnud täiesti võrdväärne staatus nagu hetkelgi. Ma oleks seda üleminekut paremini mõistnud, kui ta oleks lahkunud Ferrarisse või Mercedesesse, aga sellisel hetkel oma karjääris selline otsus vastu võtta puhtalt hirmust, et talle ei pakuta võrdset rolli on väga suur risk,» rääkis Horner.