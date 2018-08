Tottenham tegi nulliringiga üleminekuakna ajalugu

«Klubi nägi vaeva, et põhimeeste lepinguid pikendada. Oleme uue staadioni ehitusega lõpusirgel ja treeningväljaku hoone sai samuti valmis. Tegu on vägeva saavutusega. Muidugi on jalgpalli sees olijatel raske mõista, et me ei ostnud mitte kedagi, aga kui oleme meeskonna koosseisu üle õnnelikud, on parem tervikut säilitada. Nüüd on meil mängijad, kes tegid MMil kaasa kõrgel tasemel, ja meil on kapten, kes tõstis MM-karikat. Ma ei kahtlegi, et suudame eelmisest hooajast veel paremini esineda,» lausus Pochettino.