Video: Villareal tutvustas fännidele uut mängijat mustkunstniku abiga

Nimelt oli võetud appi ka mustkunstnik, kes "võlus" Cazorla pealtnäha täiesti tühja klaasist ruumi. Mustkunstnik näitas kõigile, et ruum on tühi, seejärel täitus kogu ruum auruga ja kui aur uuesti välja lasti seisis kui võluväel ruumis Cazorla.

Cazorla on ka varem mänginud Villarealis, aastatel 2007-2011 kuulus ta just selle Hispaania meeskonna koosseisu. Sealt liikus ta edasi Malagasse ning sealt omakorda Arsenali. Nüüd on mees ringiga tagasi Villarealis.