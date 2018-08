Teppani supermäng vedas Eesti Soome vastu võidule

Kodumeeskond alustas mängu kindlamalt, Toobal kasutas lisaks Teppanile ja Tähele palju ka meie tempomehi, kes said ohtralt rünnakuvõimalusi. Eesti juhtis pikalt ja otsustavaid punkte mindi mängima meie 22:19 eduseisul. Aga siis juhtus midagi uskumatut, põhjanaabrid said hakkama imelise tagasitulekuga ning võtsid 6 punkti järjest ja nii ka geimivõidu 25:22.

Kogu mängu kokkuvõttes tõid Eesti parimate punktitoojatena Renee Teppan 24 (+17) ja Robert Täht 22 (+9) punkti. Rünnakute efektiivsus meil 44%, soomlastel 47%; servi vastuvõtt meie poolt vaadatuna 47% vs. 58%. Serviässad 5 vs. 6, servivead 16 vs. 17. Blokipunktid Eesti kasuks 10 vs. 8, meie blokkidest 4 Timo Tammemaa ja 3 Andri Aganitsa arvel.