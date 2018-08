EM-pronks Magnus Kirt: kordaminekud toovad esile mälestused, mõned eesmärgid sai koos isaga seatud...

Võidurõõmsad sakslased Thomas Röhler ja Andreas Hoffmann unustasid Kirdi auringile kaasa võtta, aga Röhler kahetses oma hajameelsust juba samal õhtul. FOTO: Liis Treimann

Eestlane jäeti aga oma tähistamises üksi – joovastuses sakslased ei võtnud Kirti kaasa isegi auringile, rääkimata ühispildi tegemisest. Kirti see ei morjenda, sest vähemalt sai ta Eesti fännidelegi oma tänu näidata. «Eks i-le jäi täpp panemata, aga Röhler kirjutas mulle veel õhtul ja ütles, et tal on kahju, et ta mind selle virvarri sees õnnitleda ei jõudnud. Ta on päriselt tore inimene, väga suure spordihingega,» hindab Kirt Euroopa meistrit.

Oma uhkel hetkel meenutas Kirt aga varalahkunud isa Peetrit. Eesti kelgutajad 1998. aastal Nagano olümpiale viinud Kirt süstis pojale spordipisikut ja jõudu, mis teda kindlalt edasi viinud. «Sellised kordaminekud toovad alati mälestused esile. Mõned eesmärgid olid ju ka isaga koos seatud,» kinnitab Magnus.

Nüüd seavad eesmärke Kirt ning tema abilised Marek Vister, Heiko Väät ja Indrek Tustit. Kolm aastat on tööjaotus toiminud: Tustit teeb Kirdile treeninguplaane, need viib ellu lapsepõlvesõber Vister ning visketreeningutega tegeleb Väät. Sama mudeliga soovib ta ka jätkata. «Loodan, et nad näevad minus veel seda potentsiaali,» ütleb ta surmtõsiselt. Kuidas saab üks medalimees nii arvata? «Nad kõik teevad minu jaoks nii palju, osaliselt ka tasuta. Marek panustab minu aitamisse väga palju vaba aega, ma olen siiralt tänulik.»

Siiski pole ka treenerid kiitusega kitsid: Tustit kinnitas, et näeb Kirdi ja äsja karjääri lõpetanud Gerd Kanteri vahel uskumatuid sarnasusi just töömentaliteedis. Väät lisas, et Kirt võiks Kanteri mantli pärida küll.

Kirt ise usub, et tal on veel pikk tee minna. «Gerdi ei peeta ilmaasjata selle ajastu kangelaseks. Temalt on palju õppida, vähe kogemusi tal just pole. Ta on käinud läbi teed, mida mina pole veel näinudki. Tema kõrval peab silmad-kõrvad lahti hoidma,» hindab Kirt.

Tänavu nägi ta Kanteri treeningumetoodikaid ka lähemalt, kui koos viibiti Lõuna-Aafrika Vabariigis laagris. «Ta ise ütleb, et on karjääri lõpetav tippsportlane, ent vaadates, kuidas ta treeningul Kupperiga võistleb ja ennast piitsutab, tundub, et ta on treeningul ikka noor mees!»

Kuigi Kirt tõi Eesti jaoks kastanid tulest välja, ei pea ta ennast veel liidriks. «Gerd pole ju kuskile veel kadunud, ta motiveerib inimesi siiani. Minu aeg pole kindlasti veel motiveerida. See oli alles esimene medal. Sellisteks asjadeks on natukene veel liiga vara.»