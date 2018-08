Ott Tänak: stardin Saksamaal kõrgete sihtidega

Mullu võitis Tänak Saksamaa rallil esikoha. «Mulle meeldib Saksamaa ralli erinevate teede poolt esitatav väljakutse. Peame kogu aeg ka ilmateatel silma peal hoidma, sest mullu esikohta võites oli just õige rehvivalik määrava tähtsusega,» sõnas Tänak. «Yaris on asfaldil päris kenasti esinenud. Seega loodan, et meil on olemas kõik, et sekkuda tipmisse võitlusesse.»