Millist meeskonda esindab Sebastien Ogier 2019. aastal?

M-Sport. «Nii palju, kui ma olen aru saanud, sooviks Ogier jätkata M-Sportis. Ta naudib sealset töökeskkonda ja ka seda, et 15-20 PR-päeva asemel on tal neid selles meeskonnas kolm-neli,» märkis Evans.

Citroen. Seal ootaks Ogier'd ees väga palju tööd. Samuti nõuaks see töö rohkelt aega, sest prantslasena Prantsusmaa autotootja ridadesse kuulumine on ajakulukas. «Kui Citroen Ogier' palkab, siis mitte üheks, vaid pigem kolmeks aastaks,» märkis Evans. «Samas on selge, et Citroen vajab sõitjat, kes suudaks igal rallil esikohti rünnata.»