Ott Tänak ja Rally Estonia said ralligurudelt kiita

Ralliguru Colin Clark ja rallispetsialist Craig Evans rääkisid Ott Tänaku esitust Soomest ainult ülivõrdes. «Esiteks on 30 sekundit Soome kohta suur võidumarginaal, aga sellest veelgi muljet avaldavam on tema sõit reedel,» märkis Clark.

Evansi hinnangul tuli Tänakule kasuks ka kaks nädalat enne Soome rallit toimunud Rally Estonial osalemine. «Arvestades, et Poola rallit tänavu polnud, siis ei saanud ma esmalt aru mõttest, miks tal on vaja Eestisse võistlema minna muudel, kui turunduslikel kaalutlustel. Aga ta sai seal kätte hea tunnetuse, mis paistis üle kanduvat Soome rallile.»

Clark märkis, et samuti Eestis võistelnud Hayden Paddon ja Craig Breen esinesid Soomes samuti hästi. «Rallidirektor Urmo Aava ehitas kiiruskatsetele 28 hüpet! Kui kalendris peaks olema ruumi, siis võiks see ralli kuuluda MM-sarja. Korralduse taseme poolest kindlasti,» märkis Evans. Clark märkis, et MM-sarjaga liituda tahtjaid on siiski mitmeid.