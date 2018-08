Sevilla ähvardab Hispaania superkarika mängus Barcelona vastu platsile tulemata jätta

Hispaania karikavõistlustel antud reeglit ei kehti, kuid Sevilla arvab, et kui Barelona tuleb väljakule sellise meeskonnaga, millisega nad liiga mängudes tulla ei saa, on see sobimatu.

Barcelona meeskonna peatreener Ernesto Valvarde ei ole reeglite muutusega absoluutselt rahul: «Superkarikas ei ole professionaalne võistlus, nii et ma ei tea mida teile öelda. Ma arvan, et et nii meie kui ka Sevilla on professionaalsed klubid. Kogu selle jama keskel, mis meid sellel nädalal tabas seoses väljaspoolt Euroopat pärit mängijatega, oleksid nad võinud meid ette hoiatada,»