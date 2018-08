Saksamaa MM-ralli eelsel testil juhtus karm avarii, sõitjad toimetati haiglasse

Hommikul alanud testipäev sai kiire lõpu, kui Greenshmithi auto rajalt väga karmilt välja paiskus. Õnnetus osutus nii karmiks, et mõlemad mehed toimetati koheselt haiglasse. Greenshmith pääses õnnetusest vaid põrutustega ja on nüüdseks haiglast välja saanud.

Nii hästi ei läinud briti kaardilugejal Parry'l, kes sai õnnetuses karmimalt vigastada. Esmase informatsiooni kohaselt on Parry siiani arstide järelvalve all Trieri haiglas. Täpne informatsioon kaardilugeja vigastuste ulatusest puudub.

Greenshmith ise soovib oma kaardilugejale kiiret paranemist ning annab teada, et tema sooviks on siiski Saksamaa MM-rallil stardis olla. Kindel on see, et Parry temaga nädalavahetusel startida ei saa.