Mäkinen: Tänak on Saksamaal tugev

«Me läheme Saksamaa rallile hea tundega. Ma usun, et meie Saksamaa ralli eelne ettevalmistus läks väga hästi,» sõnas Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel. «Yaris WRC on siiani asfaldil hästi esinenud ja me loodame sellel rallil progressi jätkata.»

«Ott võitis eelmisel aastal Saksmaal – seega teame, et ta on seal tugev. Lisaks võitsid Jari-Matti ja Esapekka mõned kiiruskatsed. Baumholderi teed on väga keerulised. Mõned teised kiiruskatsed on üsna sarnased ja porisel teel on lihtne vigu teha,» märkis Mäkinen.